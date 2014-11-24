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السماح لكاريس بشار بدخول لبنان بعد محاولات المنع

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السماح لكاريس بشار بدخول لبنان بعد محاولات المنع السماح لكاريس بشار بدخول لبنان بعد محاولات المنع

الإثنين 24-11-2014 15:31

تمكّنت الفنّانة السّوريّة كاريس بشّار من عبور الحدود من سوريا إلى لبنان، حيث تدخّل أحد الضّباط الذي كان موجوداً أثناء المشاجرة التي حصلت بينها وبين أحد عناصر الأمن اللبناني، الذي استفزّها وحاول منعها من دخول لبنان.
وكانت تعرّضت بشّار أمس لموقف استفزازي على الحدود السّوريّة اللّبنانيّة، حيث تمّ توقيفها لأكثر من ساعتين، رغم أنّ جميع أوراقها كانت نظاميّة.
يشار إلى أنّه لم يمضِ أيّام قليلة على حادثة محاولة منع أمل عرفة من دخول لبنان وقبلها ندين تحسين بيك، وأيضاً الفنّان السّوري مظهر الحكيم .

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