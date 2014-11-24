أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لماذا اعتذرت كارول سماحة عن تسلم جائزتيها ؟

Google+ Print
لماذا اعتذرت كارول سماحة عن تسلم جائزتيها ؟ لماذا اعتذرت كارول سماحة عن تسلم جائزتيها ؟

الإثنين 24-11-2014 15:44

فازت النجمة كارول سماحة بجائزتين من مهرجان الأغنية العربية المصورة، مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام والإتحاد العام للمنتجين العرب، الذي أقيم في في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.
أتت الجائزة الأولى عن مجمل أعمال كارول الفنية خلال مسيرتها، وأوكلت كارول الملحن محمد رحيم لإستلام الجائزة عنها بسبب ارتباطها بحفل الـFormula 1 في أبو ظبي والذي صادف في التاريخ عينه.
أما الجائزة الثانية فهي عن أفضل كليب لأغنية "سهرانين" من إخراج تيري فيرن، وستستلم كارول الجائزة فورعودتها إلى مصر من رئيس المهرجان الموسيقار منير الوسيمي.
يذكر أن كارول هي النجمة الوحيدة التي فازت بحصة الأسد في المهرجان لحصولها على جائزتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي

فيديو| رئيس «النقل» بالبرلمان: «التوكتوك» كارثة.. وحظره قضية أمن قومي

فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب

فيديو| زايدة: لهذا السبب أصر السيسي على التحدث بالعربية مع ترامب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب