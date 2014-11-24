لماذا اعتذرت كارول سماحة عن تسلم جائزتيها ؟

فازت النجمة كارول سماحة بجائزتين من مهرجان الأغنية العربية المصورة، مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام والإتحاد العام للمنتجين العرب، الذي أقيم في مصر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.

أتت الجائزة الأولى عن مجمل أعمال كارول الفنية خلال مسيرتها، وأوكلت كارول الملحن محمد رحيم لإستلام الجائزة عنها بسبب ارتباطها بحفل الـFormula 1 في أبو ظبي والذي صادف في التاريخ عينه.

أما الجائزة الثانية فهي عن أفضل فيديو كليب لأغنية "سهرانين" من إخراج تيري فيرن، وستستلم كارول الجائزة فورعودتها إلى مصر من رئيس المهرجان الموسيقار منير الوسيمي.

يذكر أن كارول هي النجمة الوحيدة التي فازت بحصة الأسد في المهرجان لحصولها على جائزتين.