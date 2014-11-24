كاتي بيري تصف الباباراتزي الأستراليين بالمنحرفين

وصفت النجمة العالمية Katy Perry الباباراتزي الأستراليين بالمنحرفين، خلال زيارتها "سيدني" وتحضيرها لجولتها الغنائية "Prismatic" هناك.

وفضحت Katy على صفحتها الخاصة في موقع "Twitter" المصوّرين الأستراليين بوصفها إياهم بالمنحرفين والمقزّزين، بعد أن كانت ردّة فعلهم ساخرة، حين طالبتهم باحترام خصوصيّتها، مضيفة أنّهم حاولوا عقد اتفاق معها لتركها وشأنها، إذا وافقت على منحهم لقطة لجسدها، وهي بملابس البحر.

وكتبت Katy : "إلى الصحافة الأسترالية: عليكم الشعور بالعار من مصوّري الباباراتزي عندكم وثقافة الصحافة الصفراء. فهم لا يعرفون معنى الاحترام أو النزاهة، وليس لديهم إنسانية".

وتابعت: "تمّت ملاحقتي اليوم من قبل العديد من الرجال الكبار أثناء محاولتي الاستمتاع بنزهة هادئة على الشاطئ. هؤلاء الرجال لم يتوقفوا، برغم أنني توسّلت إليهم، مراراً وتكراراً، أن يتركوني استمتع بمساحتي الشخصية".

وأضافت: "الكثير من المارة وقفوا لمساعدتي، في حين استمرّ الباباراتزي بالاستهزاء بي، وتابعوا حمل كاميراتهم لتصويري".

وختمت Katy Perry بالقول: "هذا تصرّف منحرف ومقزّز، ولا يجب التسامح معه، وأنا لن أعقد اتفاقاً مع مصوّر باباراتزي، ولن أكون صديقة لأيّ شخص يقوم بمثل هذه التصرفات".

يُذكر أنّ النجمة العالمية Katy Perry لم تكتف بالحديث عن المصوّرين فقط، بل نشرت صوراً للبعض منهم، مهدّدة بأنها لن تتساهل أبداً، إذا نشرت لها صور، وهي بملابس السباحة.

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