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الرئيس السيسي يصل الفاتيكان ويلتقي البابا فرانسيس

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الرئيس السيسي يصل الفاتيكان ويلتقي البابا فرانسيس الرئيس السيسي يصل الفاتيكان ويلتقي البابا فرانسيس

الرئيس عبد الفتاح

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الإثنين، في مقر الفاتيكان، كما اجتمع مع رئيس وزراء الفاتيكان بيترو بارولين.

وتعكس هذه الزيارة التقدير لمواقف البابا فرانسيس إزاء الانفتاح على الحوار مع الدين الإسلامي، والجهود التي يبذلها من أجل مكافحة الفقر والدفاع عن القضايا ذات الطابع الإنساني والتنموي، بالإضافة إلى مساعيه لوقف التدخل العسكري في سوريا، والتي تُعد أهدافاً مشتركة تفسح المجال بشكل أوسع لتوطيد أواصر العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والديني عبر تفعيل الحوار مع الأزهر الشريف، فضلاً عن توطيد العلاقات مع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، عقب الزيارة التاريخية لقداسة البابا تواضروس في مايو 2013.

ويعد البابا فرنسيس اول بابا يطلق مبادرة لتعزيز العلاقات بين المسلمين والكاثوليك، ودائما ما يؤكد على أهمية عدم استخدام الدين وسيلة لتبرير العنف.

أ ش أ

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