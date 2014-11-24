“محلب” يرأس اجتماع وزاري لبحث سبل تنشيط السياحة

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لبحث سبل زيادة تنشيط قطاع السياحة وإزالة أية معوقات لتطويره وذلك ، بحضور وزراء السياحة والبترول والطيران والثقافة والآثار، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات الأخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء فى خلال الاجتماع على أهمية مواصلة كافة الوزارات جهودها من أجل استعادة تدفق الأفواج السياحية القادمة لمصر، والعمل على عودة المقاصد السياحية المصرية لموقعها المتميز على خريطة السياحة العالمية، خاصة لما يمثله هذا القطاع الحيوي من أهمية كبير للدخل القومي المصري، وتأثيره الإيجابي على عدد من القطاعات الحيوية الأخرى.

ووجه المهندس إبراهيم محلب بالتواصل المستمر بين الوزارات المعنية من أجل استمرار الحفاظ على ما تم من خطوات تطوير في مناطق القاهرة التاريخية والأهرام ومصر القديمة، ووجه باستمرار التنسيق مع الدول المصدرة للسياحة الى مصر سواء من خلال سفاراتهم بالقاهرة أو من خلال سفاراتنا في الخارج من أجل الرفع الكامل لتحذيرات السفر التي تطبقها بعض تلك الدول على عدد من المناطق السياحية في مصر.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من مقترحات تطوير القطاعات المرتبطة بصناعة السياحة، كما تم التأكيد على استمرار التزام الحكومة بتطبيق الأسعار المتعارف عليها عالميا في تقديم الخدمات لطائرات شركات الطيران بالمطارات المصرية، وتم التشديد على أنه يتم بالفعل اتباع نظم تأمين طبقا للقواعد المطبقة عالميا في المطارات المصرية.

من ناحية أخرى، وفي إطار حرص الحكومة على تفعيل برامج الرعاية الاجتماعية للعاملين في مجال السياحة وتنمية مواردهم، تم الاتفاق على الأعداد للتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة ومستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوان، وذلك لرعاية الدواب والخيول العاملة بالمناطق السياحية المصرية من الناحية البيطرية، فضلا عن التنسيق مع وزارة الزراعة في توفير الأمصال البيطرية اللازمة.

أ ش أ