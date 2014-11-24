“الجامعة العربية” تستضيف اجتماعاً للجنة المصغرة لرصد الوثائق العربية المسلوبة

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غداً الثلاثاء، الاجتماع الأول ” للجنة المصغرة المعنية باعداد استراتيجية شاملة تتضمن رصد للوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية والاستعمارية وطرق الحصول على أصولها.

وقالت مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة للجامعة العربية المستشار هالة جاد، ان تشكيل اللجنة يأتي تنفيذا لقرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 142 القرار رقم (7834) بتاريخ 7 سبتمبر2014 بشأن دعم الفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف ( عربيكا) .

وأضافت جاد، ان اللجنة المصغرة تختص برصد الوثائق العربية المنزوعة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الأجنبية الاستعمارية وبلورة طرق الحصول على اصول او مصورات الوثائق العربية تمهيدا لوضع استراتجية عربية لاستعادة الارشيفات العربية المرحلة والمسلوبة والمنهوبة لدى الدول الاستعمارية .

يذكر ان اللجنة تضم في عضويتها كلا من مدير معهد المخطوطات العربية ممثلا عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الاليسكو)، ورئيس المكتب التنفيذي للفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف ( عربيكا) ورئيس هيئة المحفوظات والوثائق بسلطنة عمان حمد الضوياني، وأمين عام المكتب التنفيذي للفرع الاقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف(عربيكا) ورئيس دار الوثائق القومية بجمهورية مصر العربية الدكتور عبدالواحد النبوي، ومدير عام الارشيف الجزائري عبدالمجيد الشيخي، ومدير عام الارشيف الوطني الفلسطيني محمد بحيص عرامين .

أ ش أ