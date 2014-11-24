أكاديمية البحث العلمي تناقش “نشر ثقافة الفضاء وعلوم الأرض والاستشعار عن بعد”

يفتتح الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، غداً الثلاثاء ، فعاليات ورشة عمل علمية حول ” نشر ثقافة الفضاء وعلوم الأرض والاستشعار من البعد ” وذلك بمقر الأكاديمية .

يشهد الورشة ، الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة ، و تتضمن عدد من المحاضرات، منها “مفهوم الثقافة .. تجارب قياسها وآليات نشرها”، ويلقيها الدكتور إبراهيم بدران مقرر مجلس العلوم الطبية والتغذية بالأكاديمية ورئيس المجمع العلمي المصري، “الفضاء وعلوم الأرض والاستشعار من البعد .. تقييم تجربة” ويلقيها الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب.

كما تتضمن ورشة العمل محاضرة عن “دور مجلس الثقافة في نشر ثقافة الفضاء وعلوم الأرض والاستشعار من البعد” يلقيها الدكتور محمود المناوئ مقرر مجلس الثقافة والمعرفة ، و “دور القطاع الخاص فى الارتقاء بثقافة الفضاء وعلوم الأرض والاستشعار من البعد” ويلقيها الدكتور أحمد شوقي ممثل عن القطاع الخاص.

وتلقى الدكتورة جيهان محمد كمال مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية محاضرة حول “ثقافة الفضاء وعلوم الأرض والاستشعار من البعد في التعليم دور البحث العلمي”، فيما تلقى الدكتورة سناء جمعة ممثل وزارة التربية والتعليم “ثقافة الفضاء وعلوم الأرض والاستشعار من البعد في التعليم التجربة والتطبيق”.

أ ش أ