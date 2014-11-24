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“الأزهر”: فصل 120 طالب.. وإحالة 100 أخرين للتحقيق

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“الأزهر”: فصل 120 طالب.. وإحالة 100 أخرين للتحقيق “الأزهر”: فصل 120 طالب.. وإحالة 100 أخرين للتحقيق

أرشيفية

أصدرت جامعة الأزهر بيانًا صباح اليوم تشير فيه إلى أعداد الطلاب التي تم فصلها من الجامعة.

وأوضحت الجامعة خلال البيان أن عدد الطلاب الذين تم فصلهم وصل إلى 120 طالب في فروع جامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، وذلك بعد تورطهم في أحداث عنف وشغب.

وتابع البيان، أنه تم التأكد من قيام الطلاب المفصولين بتلك الوقائع، قبل اتخاذ ذلك القرار.

من جهته، أكد البيان أنه جاري التحقيق مع مائة طالب أخرين يشتبه في قيامهم بأعمال عنف وشغب داخل وخارج الحرم الجامعي.

من ناحية أخرى قرر مجلس الجامعة عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل للنظر في إعادة فتح المدينة الجامعية.

المراسل  - أحمد سامح

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