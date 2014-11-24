أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. محافظ الإسكندرية يزور قنصل لبنان لتهنئته بالعيد الـ 71 لاستقلال لبنان‎

Google+ Print
بالصور.. محافظ الإسكندرية يزور قنصل لبنان لتهنئته بالعيد الـ 71 لاستقلال لبنان‎ بالصور.. محافظ الإسكندرية يزور قنصل لبنان لتهنئته بالعيد الـ 71 لاستقلال لبنان‎

حضر اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، حفل الاستقبال الذي أقامة السيد أسامة خشاب قنصل عام لبنان بالإسكندرية بمناسبة الذكرى 71 لاستقلال لبنان و كذلك مرور 69 سنة على إنشاء قنصلية لبنان العامة بالإسكندرية.

وخلال كلمة القاها اللواء طارق مهدى والقنصل اسماء الخشاب، اكدا على عراقة وعمق العلاقات التي جمعت بين الشعبين اللبناني والمصري منذ عقود طويلة و المتمثلة في وجود بعض الشوارع التي تحمل أسماء لبنانية و العديد من قصور العائلات اللبنانية من أصحاب المكانة العالية.

و كذلك تسمية بعض العائلات اللبنانية بأسماء بعض المدن المصرية و قد ارتبط الشعبين ببعضهما بعلاقات إنسانية و مصاهرة بالإضافة إلى العلاقات الثقافية و الأنشطة الاقتصادية و الصناعية.

وحضر الحفل ممثلين القنصليات العربيه والاجنبيه بالاسكندريه و العديد من الشخصيات العامة و القيادية بالمحافظه.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا