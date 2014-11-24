بالصور.. محافظ الإسكندرية يزور قنصل لبنان لتهنئته بالعيد الـ 71 لاستقلال لبنان‎

حضر اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية، حفل الاستقبال الذي أقامة السيد أسامة خشاب قنصل عام لبنان بالإسكندرية بمناسبة الذكرى 71 لاستقلال لبنان و كذلك مرور 69 سنة على إنشاء قنصلية لبنان العامة بالإسكندرية.

وخلال كلمة القاها اللواء طارق مهدى والقنصل اسماء الخشاب، اكدا على عراقة وعمق العلاقات التي جمعت بين الشعبين اللبناني والمصري منذ عقود طويلة و المتمثلة في وجود بعض الشوارع التي تحمل أسماء لبنانية و العديد من قصور العائلات اللبنانية من أصحاب المكانة العالية.

و كذلك تسمية بعض العائلات اللبنانية بأسماء بعض المدن المصرية و قد ارتبط الشعبين ببعضهما بعلاقات إنسانية و مصاهرة بالإضافة إلى العلاقات الثقافية و الأنشطة الاقتصادية و الصناعية.

وحضر الحفل ممثلين القنصليات العربيه والاجنبيه بالاسكندريه و العديد من الشخصيات العامة و القيادية بالمحافظه.