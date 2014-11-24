تمديد فترة المفاوضات بين إيران والسداسية إلى يونيو 2015 واستئنافها الشهر المقبل

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، أن إيران ستحصل شهرياً على 700 مليون دولار من أرصدتها المجمدة، بالإضافة إلى تمديد المفاوضات بين إيران والسداسية إلى يونيو 2015.

كما أفاد مصدر دبلوماسي مقرب من المفاوضات النووية في فيينا لبعض وسائل الإعلام، بأنه من المتوقع تعليق المفاوضات بين إيران والسداسية واستئنافها الشهر المقبل بعد فشل الأطراف المعنية في التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال المصدر لقناة روسيا اليوم: “حققنا تقدما معيناً، إلا أننا نحتاج إلى مناقشة بعض المسائل مع عواصمنا. سنلتقي مجدداً قبل حلول العام الجديد. تلك عملية مستمرة”.