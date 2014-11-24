شيخ الأزهر يحذر من المؤامرات الكبرى التي تحاك لضرب استقرار مصر

حذر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر الشريف الشيخ احمد الطيب وعاظ وائمة الأزهر من المؤامرات الكبرى التى تحاك لضرب مصر واستقرارها؛ لأنها رأس الجسد العربي، مؤكدا ان الله تعالى أنقذ مصر من فتنة كبرى، وعلي الدعاة مواجهة تلك المؤمرات بكل جدية وحزم .

جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر، اليوم، مع ائمة ووعاظ الازهر بمختلف محافظات الجمهورية فى افتتاح المؤتمر الذى ينظمه مجمع البحوث الاسلامية بالازهر للتصدى للافكار المتطرفة وبحث دور الوعاظ لمواجهة الارهاب وبحضور الدكتور عباس شومان وكيل الازهر.

وأشار الإمام إلى مسئولية الوعاظ فى المجتمع لمواجهة اى افكار هدامة من خلال التواجُد بين الناس يوميا، وحمايتهم من الأفكار الشاذة المتطرفة أو المتسيبة فى اعمال العنف.

وانتقد الإمام الأكبر انفلات بعض الدعاة الذين يظهرون على الشاشات ويقولون كلاماً ما أنزل الله به من سلطان، وقال ان هؤلاء لم يتعملوا فى الازهر ويتعرفوا على وسطيته، مشيرا إلى دور الوعاظ فى توضيح العلوم الاسلامية و التصدى لاى حملات تشوه الاسلام ولما اسماه مهاترات هؤلاء الدعاة غير الملتزمين

وأضاف شيخ الازهر ان مصر فى مرحلة هامة من تاريخها محذرا من حركات تدفع الأموال من أجل تنفيذ مخططات ضد امن الوطن .