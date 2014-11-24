تطوير استاد شبين الكوم وتأمينه بـ 26 مليون جنيه فى 18 شهر

أعلن عماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية ، أنه تم تسليم جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة عن طريق وزارة الاسكان مشروع تطوير وتأمين إستاد شبين الكوم الرياضى بإعتماد مالى بلغ 26 مليون جنيه .

وأوضح العبد فى تصريحات صحفية اليوم، أن تطوير الاستاد ستشمل زراعة كاميرات مراقبة على بوابة وغرف الاستاد وتكنولوجيا الكشف عن المعان والمتفجرات وتأمين الاسوار ورفعها وبناء محلات خارجية بطول الاستاد بالاضافة لتطوير ارضية الاستاد وملحقاته من صالات وغرف خلف الملابس وتطوير البوابة العامة للاستاد وأماكن الحجز .

وأشار إلى أن جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة سينتهى من تنفيذ المشروع على مرحلتين على ان يتم الانتهاء من كافة أعمال التطوير خلال 18 شهر من الآن .