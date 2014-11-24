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وزير الإسكان: نحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنوياً لتعزيز استثمارات القطاع فى مصر

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وزير الإسكان: نحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنوياً لتعزيز استثمارات القطاع فى مصر وزير الإسكان: نحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنوياً لتعزيز استثمارات القطاع فى مصر

الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمرافق

قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن القطاع العقاري في يحتاج نصف مليون وحدة سكنية سنويا لتغطية الزيادة السكانية، وهو ما يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين سواء المصريين أوالأجانب لتعزيز استثمارتهم فى القطاع العقاري في مصر.

وأضاف مدبولي – خلال فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر السادس عشر لاصحاب الأعمال والمستثمرين العرب – أن القطاع العقاري في مصر يساهم بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 % من إجمالي الناتج المحلي، ويتم التعويل عليه لدفع عجلة الاستثمار المصري خلال الفترة المقبلة، من خلال فتح مجالات جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، وخاصة المستثمرين العرب في مجال التنمية العقارية.

وأشار إلى أن تقوم خلال الفترة المقبلة بطرح اعداد كبيرة جدا من الأراضي والمشروعات أمام المستثمرين لإعادة قطاع التنمية العقارية إلى قوته مرة أخرى، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المدن الجديدة، ومن بينها مدينة العلمين الجديدة وبرج العرب وجنوب مارينا والعديد من المشروعات الاخرى،التى يتم تنفيذها بالكامل بالشراكة مع القطاع الخاص.

أ ش أ

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