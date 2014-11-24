وزارة العدل توقع بروتوكول مع معهد الدراسات الجنائية بإيطاليا

تم توقيع برتوكول تعاون بين المركز القومي للدراسات القضائية، وإدارة المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية بمدينة سيراكوزا بإيطاليا، اليوم ، بوزارة العدل.

قام بالتوقيع على البروتوكول المستشار الدكتور فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار عدلي حسين بالإنابة عن رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي.

حضر توقيع بروتوكول التعاون المستشار محفوظ صابر وزير العدل، ومن الجانب الايطالي فيليبو موسكا وجيوفاني باسكوا.

وأكد المستشار فتحي المصري أن هذا البروتوكول يأتي انطلاقا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات التدريبية والتعليمية في مختلف بلدان العالم وفي ضوء أهمية ما يؤديه المركز القومي للدراسات القضائية في جمهورية مصر العربية، من تكوين وتأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وباقي أعضاء الهيئات القضائية والجهات المعاونة له وجميع الموظفين العاملين بتلك الهيئات والجهات، في كافة النواحي العلمية والتطبيقية.

أ ش أ