FilGoal.com ينشر تفاصيل أزمة محمد إبراهيم-ماريتيمو

فجأة، قرر محمد إبراهيم صانع ألعاب ماريتيمو عدم الاستمرار في فريقه البرتغالي الذي لم يقض فيه سوى ثلاثة أشهر من عقد وقعه لمدة خمسة مواسم، FilGoal.com يعرض كواليس الأحداث.

محمد إبراهيم يرغب في العودة لمصر.. والزمالك يرحب

البداية عندما أبلغ وكيل محمد إبراهيم اللاعب بوصوله عرضا من ماريتيمو البرتغالي وقرر اللاعب خوض التجربة الاحترافية، في ظل أزماته مع رئيس النادي مرتضى منصور.

اللاعب وافق على العرض، وضغط بكل قوة للموافقة للرحيل .. وفي ظل تمسك إدارة الزمالك بالحصول على أعلى مقابل مالي ممكن، بدأ ماريتيمو بطلب محمد إبراهيم مقابل 150 ألف يورو فقط.

ولكن الإصرار على ضم اللاعب، رفع العرض إلى 400 ألف يورو، وهو أعلى صفقة أبرمها ماريتيمو في تاريخه، وفقا لما أكده كارلوس بيريرا رئيس النادي.

بالفعل، انضم محمد إبراهيم وسط اهتمام بالغ بوصول اللاعب الأغلى في تاريخ النادي .. وقع على العقود لمدة خمسة مواسم، مع شرط جزائي بقيمة 10 مليون يورو.

وعلم FilGoal.com أن محمد إبراهيم يحصل على راتب بقيمة 50 ألف يورو صافي سنويا، يصل إلى 90 ألف يورو بناء على نسبة مشاركاته .. وهو أمر شبه محسوم مع مشاركات اللاعب أساسيا مؤخرا.

فور وصول محمد إبراهيم إلى جزيرة ماديرا، قامت إدارة النادي بتلبية طلبه بتوفير سيارة "أوتوماتيك" بناء على رغبة لاعب الزمالك، إذ أن البلدة التي يقع فيها النادي كلها مرتفعات ولا يوجد بها تلك الأنواع من السيارات.

الأمر لم يقتصر على ذلك، فحين رغب محمد إبراهيم في اصطحاب زوجته .. وفرت إدارة ماريتيمو كل سُبل الاستقرار للاعب من سيارة وسكن، كما قال مصدر لـFilGoal.com.

بداية الأزمة

أكد مصدر مقرب من الصفقة أن زوجة اللاعب، توجهت في أحد الأيام إلى كارلوس بيريرا رئيس النادي وأخبرته أنها مديرة أعماله، وأن محمد إبراهيم لا يشعر بالراحة النفسية ويرغب في الرحيل.

طالع || صحيفة برتغالية: زوجة محمد إبراهيم السبب في رحيله عن ماريتيمو

محمد إبراهيم يفسر رغبته في ترك مارتيميو.. ويؤكد: حسام حسن يفاوضني

فما كان من بيريرا إلا التعجب، وبدأ بمخاطبة شركة التسويق التي كانت وسيطا في الصفقة لإخبارهم بما حدث.

تغيب محمد إبراهيم عن التدريبات، وتبين أنه عاد إلى مصر في خطوة تصعيدية ضد ماريتيمو.

محمد إبراهيم يغيب عن تدريبات ماريتيمو.. ويغلق هاتفه

ثم هاجمه بيريرا بأنه "كالطفل" وأكد على عدم رحيل اللاعب إلا بعد سداد الشرط الجزائي بقيمة 10 مليون يورو.

رئيس ماريتيمو للزمالك: محمد إبراهيم = 10 مليون يورو

رئيس ماريتيمو مهاجما محمد إبراهيم: أنت كالطفل

محمد إبراهيم أكد في تصريحات صحفية أنه لم يعد يريد الاستمرار في البرتغال، ورغبته هي العودة للزمالك.

وبالفعل حدثت اتصالات بين إبراهيم والزمالك متمثلا في أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي، وشرع النادي الأبيض في اتخاذ إجراءات ضد ماريتيمو.

مستحقات الزمالك

الزمالك بدأ يعتمد على عدم دخول قيمة الصفقة في حسابه إلى الآن .. بينما ماريتيمو مصمم على أنه لم يخل ببنود التعاقد.

وعلم FilGoal.com أن بنود التعاقد تنص على حصول الزمالك على أول قسط من ستة أقساط في نهاية مايو 2015، الأمر الذي لم تدرسه إدارة النادي الأبيض جيدا قبل التهديد بشكوى ماريتيمو للاتحاد الدولي.

ومع تأكد إدارة الزمالك من صحة موقف ماريتيمو وصعوبة فسخ التعاقد بهذه الطريقة بدون عقوبات على محمد إبراهيم والنادي الأبيض، بدأ أحمد مرتضى في العدول عن تصريحاته السابقة.

الزمالك يخاطب المحكمة الرياضية ضد ماريتيمو بسبب محمد إبراهيم

فقد صرح أحمد مرتضى قائلا: "اللاعب ملك لماريتيمو، قمنا ببيعه وسنحصل على مستحقاتنا قريبا .. ولابد للاعب أن يهدأ حتى لا يضر مستقبله".

مضيفا "قلت لمحمد إبراهيم حرام ما تفعله في نفسك، الآن لا توجد انتقالات كان عليك الانتظار حتى يناير المقبل".

وتابع "لا أفهم سبب رغبة محمد إبراهيم في الرحيل، فهو لا يعاني مشاكل من عدم المشاركة مثلا مثل شيكابالا".

وقرر الزمالك إرسال وفدا للبرتغال من أجل إنهاء بعد الأمور البنكية، بحيث يحصل النادي الأبيض على قيمة الصفقة كاملة من البنك، ثم يحصلها البنك على هيئة أقساط بجانب فوائد تُدفع من مستحقات محمد إبراهيم.

وحتى كتابة تلك السطور، فإن الزمالك بات موقفه ضعيفا في استعادة محمد إبراهيم بهذه الطريقة، وقد تحدث مفاوضات من الناديين على أمل رحيله في يناير.

الزمالك: لسنا طرفا في أزمة محمد إبراهيم وماريتيمو

ومع غلق قائمة الزمالك وعدم قدرته على قيد أي لاعب في يناير، سيتم إعارة محمد إبراهيم في حالة نجاح الأبيض في استعادته لأحد أندية الدوري المصري حتى نهاية الموسم.