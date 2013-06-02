هاينكس لن يتحدث عن مستقبله حتى الثلاثاء المقبل

برلين (إفي): قرر مدرب بايرن ميونخ الألماني يوب هاينكس عدم الحديث عن مستقبله حتى الثلاثاء المقبل، حينما يقدم آخر مؤتمر صحفي له بالمدينة الرياضية بالنادي البافاري.

وقال هاينكس عقب التتويج بكأس ألمانيا على حساب شتوتجارت اليوم "الثلاثاء سأجرى مؤتمرا صحفي وعلى أفضل تقدير سأعلن ما سيحدث في مستقبلي وربما لا".

وأنهى المدرب المخضرم موسمه مع بايرن بطريقة استثنائية بالتتويج بثلاثية البوندسليجا ودوري الأبطال وكأس ألمانيا، ومن المقرر أن يخلفه في تدريب البافاري، مدرب برشلونة الإسباني السابق بيب جوارديولا.

ويعد هاينكس من ضمن الأسماء المرشحة لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في تدريب ريال مدريد الإسباني بعد رحيل الأخير عن النادي الملكي.