800 رجل مرور و400 دورية ينتشرون في جدة

أوضح مدير مرور محافظة جدة اللواء وصل الله الحربي أن أكثر من 400 دورية وأكثر من ٨٠٠ من عناصر المرور من ضباط وأفراد وجدوا في الميدان لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال فترة هطول الأمطار.

وأفاد اللواء الحربي أن عناصر ودوريات المرور انتشروا في الميادين والشوارع العامة والخط السريع، حيث يتم توجيه مسار السيارات إلى مسار آخر في حال ارتفاع منسوب المياة في أي من شوارع وطرق المحافظة، مؤكداً أن المرور لم يسجل إلا حوادث بسيطة تم التعامل معها من قبل الفرق الميدانية.

وأضاف بأنه تم تحويل بعض مسارات السيارات عن مجاري السيول والأودية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مطالباً جميع المواطنين والمقيمين تجنب الخروج في هذه الفترات تلافياً لحدوث أي مكروه.