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الخضري: رفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر بداية الإعمار الفعلي ‎لغزة

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الخضري: رفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر بداية الإعمار الفعلي ‎لغزة الخضري: رفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر بداية الإعمار الفعلي ‎لغزة

جمال الخضري

قال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، أن رفع الحصار بشكل كلي عن غزة وفتح كافة المعابر وإلغاء العمل بقوائم السلع الممنوعة ودخول كل مواد البناء ومستلزماته دون تقييد ضرورة قصوى وحق طبيعي للشعب الفلسطيني.

وقال الخضري وهو نائب مستقل في المجلس التشريعي في بيان صحفي اليوم الاثنين إن بداية الإعمار الحقيقي لما دمرته إسرائيل أثناء عدوانها على غزة يتحقق بالوفاء بالالتزامات المالية للمانحين وإنهاء حصار غزة الذي يمنع عملية اعمار حقيقية مما يسبب أوضاعا مأساوية لآلاف العائلات الفلسطينية التي هدمت منازلها اثناء العدوان والبالغة حوالي ستين الف منزل ما بين دمار كلي او جزئي اضافة لتدمير هائل للبنى التحتية والمرافق التعليمية والصحية والاقتصادية.

ووصف الوضع الإنساني في غزة بعد سبع سنوات حصار وثلاثة حروب شنتها اسرائيل بالكارثي بسبب تفشي البطالة والفقر.

وأوضح أن معدل دخل الفرد اليومي بلغ دولارا واحدا وأن أكثر من مليون فلسطيني يعيشون على المساعدات من مؤسسات دولية وعربية وحوالي ٨٠٪ من المصانع مغلق بشكل كامل اوجزئي.

وناشد الخضري المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على اسرائيل بسبب اختراقها مواثيق اتفاقيات جنيف الأربع والإعلان العالمي لحقوق الانسان بحصارها لغزة واستهدافها لسكانه مما يشكل عقوبة جماعية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأكد ضرورة العمل فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا على المستويين الرسمي والشعبي لحصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة في انهاء الحصار والعدوان على كل الاراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

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