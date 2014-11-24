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عادل لبيب: إعداد صف ثان من مسئولي إدارة منظومة معلومات التنمية المحلية

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عادل لبيب: إعداد صف ثان من مسئولي إدارة منظومة معلومات التنمية المحلية عادل لبيب: إعداد صف ثان من مسئولي إدارة منظومة معلومات التنمية المحلية

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية

انتهت وزارة التنمية المحلية من تدريب الدفعة الأولي من قيادات الصف الثاني من مسئولي إدارة منظومة معلومات التنمية المحلية بالوزارة، وذلك في إطار خطة إعداد صف ثان لإدارة البنية التكنولوجية بالوزارة وأجهزتها والمحافظات.

وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه تم اختيار أكثر من 260 من العاملين بالوزارة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وتم تدريب الدفعة الأولي منهم وعددهم 10 متدربين على إدارة الهيئة التكنولوجية بالوزارة بواسطة أفضل شركات نظم المعلومات وتكلف التدريب أكثر من نصف مليون جنيه.

وأشار إلي أن المتدربين يمثلون الدفعة الأولي الذين تم اختيارهم لإعداد صفوف ثانية وثالثة من مسئولي إدارة منظومة معلومات التنمية المحلية بالمحافظات بعد فترة تدريب استمرت حوال 18 شهرا وفترة تعامل مباشر مع الأنظمة لاكتساب الخبرة العلمية حوالى 15 شهرا حتى الآن حتى وصل المتدربون لمرحلة أصبحوا فيها يمثلون الصف الثاني لإدارة المنظومة وتساندهم فيها الشركات المتعاقد معها لتقديم الدعم الفني للأنظمة في الفترة الأولى من التشغيل حتى يصبحوا قادرين على إدارة المنظومة بالكامل دون اللجوء للشركات إلا في الحالات القصوى.

أ ش أ

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