ضبط 1128 مخالفة مرورية وتنفيذ 217 حكما في حملة أمنية بسوهاج

قامت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج ، بشن حملة امنية مكبرة استهدفت حائزي الاسلحة والمواد المخدرة وضبط الامن بالشارع تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج ، حيث تم ضبط عدد 1128 مخالفة مرورية .

كما تم سحب “20″ عينة عشوائية أسفرت عن إيجابية حالتين لتعاطي المواد المخدرة و 16 قضية تموينية وضبط 2 قطعة سلاح ناري و1 قطعة سلاح أبيض وضبط 3 قضايا مخدرات ما بين تعاطي واتجار وضبط 11 قضية آداب عامة و 17 حالة إشتباه ، كما تم ضبط سيارة نقل مبلغ بسرقتها وضبط تشكيل عصابى مكون من 4 اشخاص تخصص فى سرقة المواشى ، وضبط متهمين مطلوبين علي ذمة قضايا اطلاق اعيرة نارية وخطف وتم تنفيذ عدد 217 حكم قضائي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .