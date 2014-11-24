أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط 1128 مخالفة مرورية وتنفيذ 217 حكما في حملة أمنية بسوهاج

Google+ Print
ضبط 1128 مخالفة مرورية وتنفيذ 217 حكما في حملة أمنية بسوهاج ضبط 1128 مخالفة مرورية وتنفيذ 217 حكما في حملة أمنية بسوهاج

حملة مرورية – أرشيفية

قامت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج ، بشن حملة امنية مكبرة استهدفت حائزي الاسلحة والمواد المخدرة وضبط الامن بالشارع تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج ، حيث تم ضبط عدد 1128 مخالفة مرورية .

كما تم سحب “20″ عينة عشوائية أسفرت عن إيجابية حالتين  لتعاطي المواد المخدرة و 16 قضية تموينية وضبط 2 قطعة سلاح ناري و1 قطعة سلاح أبيض وضبط 3 قضايا مخدرات ما بين تعاطي واتجار وضبط 11 قضية آداب عامة و 17 حالة إشتباه ، كما تم ضبط سيارة نقل مبلغ بسرقتها وضبط تشكيل عصابى مكون من 4 اشخاص تخصص فى سرقة المواشى ، وضبط متهمين مطلوبين علي ذمة قضايا اطلاق اعيرة نارية وخطف وتم تنفيذ عدد 217 حكم قضائي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا