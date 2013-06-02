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سكولاري يتوقع نجاح نيمار مع برشلونة

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سكولاري يتوقع نجاح نيمار مع برشلونة سكولاري يتوقع نجاح نيمار مع برشلونة

ريو دي جانيرو (إفي): توقع المدير الفني لمنتخب البرازيل لويز فيليبي سكولاري اليوم نجاح المهاجم الصاعد نيمار في فريقه الجديد برشلونة الإسباني، لانه سيعد "إضافة جديدة" بالفريق الكتالوني، وسيتقاسم المسئوليات مع باقي زملائه.

وذكر سكولاري في مؤتمر صحفي عشية مواجهة إنجلترا وديا "سيعد إضافة جديدة للمجموعة، لن يثقلوه بأي مسئولية لكنه سيتقاسمها. انها السمة العظيمة لبرشلونة. (الأرجنتيني ليونيل) ميسي لاعب كبير لكن لا يجب تجاهل ان بجانبه انييستا وتشافي. كل واحد منهما يتحمل مسئوليته. نيمار سيعد لاعب اخر".

وأوضح ان نيمار سيلعب من اجل مصلحة الفريق، معتبرا انه سيلعب هذا الدور سواء لبرشلونة او الوطني.

وسيخوض نيمار غدا مع البرازيل مباراة ودية امام انجلترا وسيتوجه في المساء على متن طائرة خاصة إلى برشلونة لحضور فعاليات تقديمه في الفريق الإسباني وسيعود بعد ذلك لبلاده للتجهيز مع المنتخب لكأس القارات.

جدير بالذكر أن نيمار سيرتدي قميص برشلونة اعتبارا من الموسم المقبل حيث انضم إلى الفريق الكتالوني بعد أن أجرى مفاضلة بينه وبين غريمه ريال مدريد، رغم أن الاخير قدم عرضا ماليا أكثر إغراء.

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