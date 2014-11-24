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بالفيديو.. وفد من جامعة الأزهر يزور موقع قناة السويس الجديدة

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بالفيديو.. وفد من جامعة الأزهر يزور موقع قناة السويس الجديدة بالفيديو.. وفد من جامعة الأزهر يزور موقع قناة السويس الجديدة

زار وفد من جامعة الأزهر، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور عبدالحي عزب موقع قناة السويس الجديدة.

يضم الوفد نحو 100 شخص برئاسة رئيس الجامعة الدكتور عبدالحي عزب، و2 من نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس بالجامعة، وعدد من الطلبة والطالبات يمثلون مختلف الكليات.

وقال الدكتور عبدالحي عزب رئيس الجامعة إن وأزهرها وجامعة الأزهر يقفون بكل ما يملكون من علماء وباحثين ومفكرين ودعاة يتسمون بالوسطية خلف هذا المشروع العملاق.

وشدد على أن الأزهر يمثل وسطية الدين الإسلامي البعيد عن التطرف والغلو والإرهاب، مؤكدا أن دعاة الازهر حفظوا مصر من جماعات الفكر المتطرف والضال الذين صدروا الإرهاب إلى كل دول العالم.

وأشار إلى أن الأزهر الشريف وقف لهذه الجماعات بالمرصاد ليحافظ علي وسطية مصر دون الوقوع في براثن الإرهاب، مؤكدا أن الأزهر سيظل يقف ضد هذه الأفكار المنحرفة حتي القضاء عليها.

ودعا عزب جميع المصريين لزيارة موقع قناة السويس لرؤية جزء من تاريخ مصر وهو يسطر بأيدي أبنائه من جديد.

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