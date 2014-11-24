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ميدو يدافع عن رمضان صبحي: كان يقلد بيل ودي ماريا

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ميدو يدافع عن رمضان صبحي: كان يقلد بيل ودي ماريا ميدو يدافع عن رمضان صبحي: كان يقلد بيل ودي ماريا

دافع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للزمالك عن رمضان صبحي لاعب الأهلي، بعد اتهامه بالاحتفال بعلامة "CC" عقب هدفه القاتل في النصر في الدوري المصري.

وسجل رمضان صبحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع في مرمى النصر، لينجو بالفريق الأحمر من التعادل مع متذيل الدوري المصري.

وركض رمضان صبحي على إحدى الكاميرات بعد تسجيله هدف فوز الأهلي في الوقت القاتل، وأشهر بأصابعه حرف C ثم علامة قلب.

وكتب ميدو على حسابه على "تويتر": "من الواضح أن احتفال رمضان صبحي ليس له علاقة بأي إشارة سياسية، فهو حاول تقليد جاريث بيل وأنخيل دي ماريا في احتفالهما الشهير بشكل قلب".

وتابع مهاجم توتنام وروما السابق "الصور واضحة، (كفاية جهل)".

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