بالفيديو - فياريال يعود للانتصارات على حساب خيتافي

(إفي): حقق فياريال فوزا ثمينا على ضيفه خيتافي بهدفين لواحد ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليعدل من مساره ويقترب من فرق المقدمة.

تقدم فريق "الغواصة الصفراء" بهدفين على ملعبه مادريجال، سجلهما ماريو جاسبار (ق38) وجيرارد مورينو (ق43)، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بهدف للجزائري مدحي لحسن (ق61)، لكنه لم يشفع لهم لإدراك التعادل.

بهذا يعود فياريال للانتصارات التي حرم منها خلال الجولات الثلاثة الماضية، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، ليبتعد بست نقاط عن المربع الذهبي.

بينما تجمد رصيد خيتافي عند 14 نقطة في منتصف الجدول.

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وفي لقاء آخر كان إلتشي وكوردوبا قد تعادلا بهدفين لمثلهما بنفس الجولة، ليواصلان الصراع في القاع.