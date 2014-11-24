بالفيديو - مارسيليا يستعيد الصدارة بفوز مثير

(إفي): نجح مارسيليا في استعادة نغمة الانتصارات والاحتفاظ بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه الثمين مساء الأحد على ضيفه بوردو بثلاثة أهداف لواحد، ضمن الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

وقلب مارسيليا تأخره بهدف إلى تعادل ثم فوز في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء المقام بملعب فيلودروم.

تقدم بوردو بهدف لتوماس توري (ق55)، قبل أن يدرك بعدها بخمس دقائق ماريو ليمينا التعادل.

وأضاع مارسيليا العديد من الفرص، قبل أن ينجح في تسجيل هدف التقدم (ق85) سجله اندري جينياك، واضاف بعدها ميشي باتشواي الهدف الثالث (ق89).

بهذا الانتصار ينفرد مارسيليا بالصدارة برصيد 31 نقطة، متقدما بنقطة وحيدة عن حامل اللقب، باريس سان جيرمان، العائد بقوة مسجلا خمسة انتصارات متتالية.

وقبلها كان نانت قد تعادل سلبيا مع سانت ايتيان، الذي ابتعد عن مراكز الصدارة.

وأصبح رصيد نانت 24 نقطة في المركز الرابع، مقابل 23 نقطة لسانت ايتيان في المركز السادس.

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بينما تخطى مونبيلييه عقبة تولوز بهدفين نظيفين لانتوني مونيير والسنغالي سليمان كامارا.