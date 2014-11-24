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مانشيني: نحتاج إلى الوقت لتغيير إنتر ميلان

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مانشيني: نحتاج إلى الوقت لتغيير إنتر ميلان مانشيني: نحتاج إلى الوقت لتغيير إنتر ميلان

يحتاج روبرتو مانشيني المدير الفني العائد لإنتر ميلان إلى الوقت من أجل تغيير طريقة اللعب 3-5-2 التي اعتمد عليها المدرب السابق والتر ماتزاري.

وتعادل إنتر في أول مباريات مانشيني مع غريمه التقليدي ميلان 1-1 في الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وقال مانشيني لشبكة "سكاي سبورتس": "مباريات الدربي دائما صعبة، وأنا سعيد جدا بالطريقة التي لعب بها فريقي، فتغيير طريقة اللعب 3-5-2 التي استمرت لمدة عام ونصف في 5 أيام فقط ليس سهلا".

وأوضح "لا أتوقع أن أغير الفريق بالكامل في 5 أيام، خاصة إذا كانت طريقة اللعب مختلفة فهذا يحتاج إلى وقت، ولكن هدفنا هو الفوز بعدد من المباريات في أسرع وقت ممكن، حتى وإن لم نؤد بنسبة 100%".

ويعود مانشيني لإنتر بعدما قاده في الفترة من 2004 حتى 2008، حيث فاز بالدوري 3 مرات قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وأتم مانشيني "نحتاج إلى الوقت، حتى لو كان لاعبو إنتر يلعبون مع منتخبات بلادهم بأربعة مدافعين، وحقيقة لا أعرف المدة التي احتاجها".

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