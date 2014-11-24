“مين بيحب مصر”: خفافيش الظلام تحاول عرقلة مشروع “تعدى ميتر”

ذكرالحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر للقضاء على العشوائيات، ان هناك حربا شرسة تمارس ضد الحملة ووزارة الزراعة لتعطيل تنفيذ مشروع تعدى ميتر.

واضاف حسان ان تعدى ميتر مشروع من شانة وقف التعدى على الأراضى الزراعية الذى يهدد قطاع الزراعة بصفة عامة، والعشوائيات بصفة خاصة بالاضافة انة يؤدى إلى اتساع الفجوة الغذائية، ففى الوقت الذى تسعى فيه الدولة للنهوض بقطاع الزراعة تسعى قوى وصفها حسان بانها خفافيش الظلام لتشوية صورة وزارة الزراعة وحملة مين مين بيحب مصر .

واوضح حسان، ان الحملة مستمرة فى رصد ملفات التعدى على اراضى الدولة وتقديمها الى الجهات المختصة من خلال 27 لجنة قانونينة تضم 342 محامى على مستوى المحافظات.

واشار حسان ان محافظة المنوفية أكثر المحافظات التى ينتشر بها التعدى على الأراضى الزراعية ولذا طالبت الحملة انتكون بداية تنفيذ المشروع

> ووصلت مساحة الاراضى المعتدى اليها والتى اخذت بغير حق إلى ما يقرب من 16 مليون فدان”حوالي 67 ألف كيلو متر مربع” أي ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة “فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع”.

واشار حسان ان هناك إهدار أكثر من 800 مليار جنيه وهو الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي بجانب المليارات التي أهدرت على الدولة بسبب تغيير نشاط الأراضي.

ودعت الحملة جموع الشعب المصرى بالتعاون مع الحملة وززارة الزراعة والابلاغ عن عن التعديات على صفحة تعدى ميتر على موقغ التواصل الاجتماعى الفيس بوك، حيث انها الخطر الحقيقى القادم والتى تسعى الوزراة للقضاء علية.