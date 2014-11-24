بدء جلسة إعادة محاكمة 6 متهمين بخلية السويس الإرهابية

بدأت محكمة شمال القاهرة الدائرة ” 15 ” المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة إعادة محاكمة 6 من أعضاء خلية السويس الإرهابية.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشاريين ياسر الأحمداوي وناصر البربري وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.

وكانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهمًا من أعضاء “خلية السويس ” غيابيًا خلال شهر مارس الماضي.

وتقدم 6 متهمين بإجراءات إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، وهم، “شريف محمد عبد الحميد على المتهم رقم 13، وأشرف حلمى عبد الوهاب محمد المتهم رقم 14، وطلعت رجب عبد الحليم إبراهيم المتهم رقم 16، ومحمد السعيد السعيد شمعون المتهم رقم 20 ومحمد بدر الدين عثمان المتهم رقم 23 و ابراهيم يحيي المتهم رقم 18″ .

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.

وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين، ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.