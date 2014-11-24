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بوتين يعتزم التدخل في المفاوضات النووية مع إيران

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بوتين يعتزم التدخل في المفاوضات النووية مع إيران بوتين يعتزم التدخل في المفاوضات النووية مع إيران

فلاديمير بوتين

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التدخل بشكل غير مباشر في المفاوضات النووية مع إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية (إتار-تاس) الاثنين أن بوتين يخطط لإجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وفي سياق متصل، وصل وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى العاصمة النمساوية فيينا الاثنين للمشاركة في المفاوضات النووية.

ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن مصدر قريب الصلة من الفريق الإيراني المفاوض أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والأمريكي جون كيري بحثا خلال اجتماعهما في فيينا الليلة الماضية والذي استمر لأكثر من ساعة سيناريوهات مختلفة من بينها “كيفية مواصلة المفاوضات”.

وأوضح المصدر أن “سيناريوهات مختلفة تم بحثها وجرى تبادل وجهات النظر حولها، من ضمنها كيفية مواصلة المفاوضات النووية”.

وكان ظريف وكيري قد التقيا خمس مرات في إطار اجتماعات ثلاثية بمشاركة المسؤولة الأوروبية كاثرين أشتون، إلا أن لقاء أمس يعد الثنائي الأول من نوعه بين وزيري خارجية إيران والولايات المتحدة منذ انتصار الثورة الإسلامية.

ومن المقرر أن تعقد الدول الست الكبرى وإيران الاثنين اجتماعا سيكون الأخير قبل انتهاء المهلة القانونية للوصول إلى الاتفاق النووي الشامل.

وتتركز الخلافات بين الجانبين بصورة أساسية حول حجم تخصيب اليورانيوم من قبل إيران وآلية إلغاء الحظر المفروض عليها.

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