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رئيس البرلمان العربي يشيد بسير الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين

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رئيس البرلمان العربي يشيد بسير الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين رئيس البرلمان العربي يشيد بسير الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين

أحمد بن محمد الجروان

أشاد أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، بسير الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين.

وقال الجروان في بيان له اليوم ان الإقبال الكبير على الانتخابات البرلمانية في مملكة البحرين وارتفاع نسبة المشاركة يؤكد على مدى النضج الديموقراطي والحضاري للشعب البحريني الشقيق ..مشددا على ان البرلمان العربي يدعم مسيرة الديموقراطية في مملكة البحرين ضمن المشروع الإصلاحي الشامل للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد الجروان ثقته في أن البرلمان البحريني والمجالس الوطنية ستعمل بشكل متميز وإيجابي وكما عودتنا دائماً على تحقيق تطلعات الشعب البحريني الشقيق في استمرار مسيرة الرقي والتطور والازدهار التي تشهدها المملكة تحت القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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