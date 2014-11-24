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صحيفة يمنية: «القاعدة» يخطط لمهاجمة قاعدة «العند» الجوية

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ذكرت مصادر أمنية في محافظة لحج جنوب اليمن أن معلومات استخباراتية تلقتها الأجهزة العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة تفيد بوجود مخطط لخلية إرهابية تابعة لأنصار الشريعة فرع تنظيم «القاعدة» في اليمن يستهدف قاعدة العند، التي تتواجد فيها قوات من مشاة البحرية ألأمريكية، المارينز، وكذلك استهداف منشآت «القاعدة».

ونقلت صحيفة «اليمن اليوم» عن مصدر أمنى بالمحافظة أن أعضاء الخلية استأجروا شقة في مدينة عدن المجاورة للمحافظة وعقدوا عدة اجتماعات قبل أن يتركوها، السبت، وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية والعسكرية أعلنت حالة الطوارئ بعد ورود هذه المعلومات وانتشرت في مداخل ومخارج المديرية التي تقع فيها قاعدة «العند»، واستحدثت نقاط تفتيش بالقرب من القاعدة.

وتوجد قاعدة «العند» في محافظة لحج التي تقع على بعد 60 كيلومترًا شمال عدن ويتمركز فيها الآن لواءان من القوات الجوية.

ومن ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن الوضع داخل السجن المركزي بمحافظة حضر موت، جنوب شرق اليمن، غير مستقر، وأن السجن أصبح حاليًا تحت سيطرة المسجونين الذين رفضوا، الأسبوع الماضي، السماح لأمن السجن بتفتيش الزنازين ومنع أفراد الخدمة من دخول حوش السجن.

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