قاضى «مذبحة بورسعيد» يرفض طلبات الدفاع: القضية قتلت بحثًًًا ولم يبقى سوى الدعاء

قال الشاهد ياسر يحيي علي حسن 41 سنة، صاحب شركة الروضة للاستيراد أثناء الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة في جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «مذبحة بورسعيد» .. والذي حضر للشهادة بناء علي طلب المحامي أشرف عزب، دفاع المتهمين.

وقال إنه كان حاضر المباراة وشاهد اشخاص من الجمهور يجلسون في الأماكن غير المخصصة لهم في المقصورة وبالاستفسار علم أنهم أشخاص تستعين بهم قوات الأمن كلجان شعبية في التأمين.

وبعد أن انتهت المحكمة من سماع أقواله نوهت أنها ستبدأ في الشهر القادم في سماع مرافعة النيابة العامة ويتبعها مرافعة دفاع المتهمين.

فحاول المحامي أشرف عزب، مقاطعة القاطي وابداء بعض الطلبات ولكن القاضي رفض قائلا له ” امهات المتهمين قبل امهات الشهداء يتوسلون انهاء سير القضية ونحن لا نحب اطالة امد الجلسات في طلبات باتت محسومة .ز فهذة القضية قتلت بحثاً .. والمحكمة قراتها جيدا واطلعت علي كل اوراقها ولن يتبقي سوي الدعاء لنا بالتوفيق الي ماهدانا اليه الله “.

فردد المتهمين من داخل القفص ” يـــــــــــــارب … يـــــــــــارب “، وأصدر القاضي قرار برفع الجلسة للمداولة واصدار القرار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية .

ويذكر ان هذة القضية راح ضحيتها 74 شهيد من شباب الالتراس الاهلاوي والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري و التي وقعت احداثها أثناء مباراه الدوري بين فريق النادي الاهلي و النادي المصري في الاول من فبراير 2012.