مصرع وإصابة 4 صدمتهم دراجة بخارية ببني سويف

لقى مجند مصرعه واصيب 3 اخرون ، على طريق فرعى بمدينة الفشن عندما صدمتهم دراجة بخارية كانت تسيير بسرعة جنونية وتم نقلهم الى مستشفى الفشن المركزى .

> تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير امن بنى سويف، بلاغا من العميد سامى توفيق مدير ادارة النجدة بوقوع تصادم على طريق فرعى نزلة حنا الفشن عندما صدمت دراجة بخارية رقم 61814 يقودها على يعقوب محمد 25 سنة فلاح مقيم الزاوية الخضراء بمركز الفشن.

> وتبين من تحريات اللواء زكريا ابوزينة مدير المباحث الجنائية، ان كلا من محمد يحى محمد 20 سنة مجند بقوات امن الدراسة بالقاهرة ومقيم عزبة باغوص بمركز ببا وحاصل على اجازة ميدانية لمدة 10 ايام وصديقيه اسلام محمد عباس 17 سنة طالب ومحمد سيد حسن 18 سنة طالب كانا يسيران على الطريق الفرعى بقرية نزلة حنا ، وفوجئوا بدراجة بخارية تسيير بسرعة اصطدمت بهم من الخلف واصيب قائدها ونتج عن الحادث مصرع المجند واصابة 3 فى حالة خطيرة لمستشفى الفشن بينهم سائق الدارجة البخارية.