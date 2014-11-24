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500 طفل يشاركون فى مهرجان أسوان الأول لفنون الطفل

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500 طفل يشاركون فى مهرجان أسوان الأول لفنون الطفل 500 طفل يشاركون فى مهرجان أسوان الأول لفنون الطفل

أعلن اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، إشارة بدء انطلاق مهرجان أسوان الأول لفنون الطفل بالصالة المغطاة للألعاب الرياضية بطريق السادات بمشاركة 500 طفل وطفلة من فناني فرق الفنون الشعبية والمسرحية والكورال والعرائس.

و المشاركون يمثلون 14 فرقة من7 محافظات والذي يقام في الفترة من 22 إلي 27 نوفمبر الجاري بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة بحضور سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافى والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، ونانسي سمير رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومديري الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وأكثر من ألف طفل وأسرهم من مواطني أسوان .

و أكد محافظ أسوان علي أن تنظيم هذا المهرجان في ذلك التوقيت يعطي رسالة قوية لأعداء الوطن في الداخل والخارج، بأن  تنعم بالاستقرار والأمن والأمان في جميع ربوعها ولن تتأثر بأي دعوات هدامة لزعزعة الجبهة الداخلية ووقف مسيرة البناء والتنمية نحو المستقبل .

وأشاد مصطفي يسري بالتنظيم الجيد لهذا المهرجان من وزاراتي الثقافة والشباب والرياضة، وخاصة أنه يقام لأول مرة علي أرض محافظة أسوان ومن جانبه أشار سعد فاروق بأن فاعليات المهرجان تشارك بها فرق الفنون الشعبية لمحافظات الاسكندرية وبور سعيد والقليوبية والإسماعيلية و المنيا وأسيوط و أسوان.

وتتضمن تقديم عروض فنية متنوعة علي مسارح قصور الثقافة بأسوان وغرب أسوان ودراو وحسن فخر الدين بنصر النوبة وكوم امبو، علاوة علي مراكز الشباب بالمحمودية وشباب بدر والحدود علي مدار أيام المهرجان لفرق كورال أسوان والمنيا وبورسعيد ، بجانب مسرح لعرائس أسيوط ، وتنورة بنها ، علاوة علي فنون شعبية لفرقة أطفال أبو سمبل ، ومركز شباب الحدود ، وفرقة الشباب والرياضة ببورسعيد لإضفاء البهجة والسرور علي أطفال وأسر مدن وقري أسوان ، موضحاً بأنه سيتم في نفس الوقت تنظيم ورش فنية وأمسيات شعرية ، وأيضاً معرض للكتاب بقصر ثقافة أسوان ، ومعرض أخر للفنون التشكيلية بحديقة فريال.

 

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