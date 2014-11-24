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تعاون جديد من ماركة "J Brand" الشهيرة

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تعاون جديد من ماركة "J Brand" الشهيرة تعاون جديد من ماركة "J Brand" الشهيرة

الإثنين 24-11-2014 11:23

أعلنت ماركة  J Brand الشهيرة عن تعاونها المثمر مع الحاصلة على جائزة BFC Emerging Designer المصممة Simone Rocha، والذي نتجت عنه مجموعة تصاميم عصرية لشهر ديسمبر. 
وقد عرفت "J Brand" عن دعمها للمواهب الشابة وتعاونها مع عدد كبير من الصممين، منهم: Christopher Kane، بالإضافة إلى  مصممي Proenza Schouler، وقد قال Jeff Rudes المدير التنفيذي للماركة المعروفة عن هذا التعاون: "طوّرت المصممة Simone Rocha أسلوبها الجمالي الفريد في فترة قصيرة، وهذا يدل على نضجها وتميزها بين مصممي جيلها، ونحن سعيدون جداً بالتعاون معها في هذه المجموعة" . 
يذكر أن هذه المجموعة تباع في موقع NET-A-PORTER.COM و Selfridges.
 شاهدي في الصور بعض القطع المعروضة من هذه المجموعة، وأخبرينا برأيك بها.

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سيدتي