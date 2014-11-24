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وصول 70 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

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وصول 70 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس وصول 70 ألف طن بوتجاز وبضائع لموانئ السويس

أرشيفشة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت اليوم الأثنين ما يزيد عن 70 الف طن بضائع ، حيث وصل ميناء الزيتيات اليوم السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ينبع.

يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة دودو و على متنها 121 سيارة و السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 302 سيارة و 7 طن بضائع عامة.

يستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة فارايست هونست و على متنها 53420 طن كلينكر قادمة من شرق اسيا، و السفينة شمس و على متنها 3000 طن بضائع عامة كما يغادر الميناء السفينة بونتاتيس و على متنها 12 ألف طن بضائع عامة.

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