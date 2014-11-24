محافظ بني سويف يشدد بسرعة إنهاء أعمال ربط خط المياه الجديد بمحطة أبو سليم

شدد المستشار مجدي البتيتي محاظ بني سويف، على ضرورة إنهاء أعمال ربط الخط الجديد بمحطة مياه أبو سليم الجديدة في أسرع وقت ممكن لعودة ضغط المياه إلى طبيعته بمدينة بني سويف خاصة في الأدوار العليا.

جاء ذلك خلال جولته صباح اليوم الإثنين، بموقع الأعمال يرافقه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،وذلك في إطار المتابعة الميدانية لموقف الخدمات والمرافق على مستوى المحافظة بهدف تحسين مستوى هذه الخدمات والمرافق والتي يتعامل معها المواطن يوميا .

من جانبه أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن الأعمال تسير على قدم وساق وسوف يتم انهائها خلال الساعات القليلة المقبلة من هذا اليوم على أن يعود ضغط المياه لطبيعته في غضون الساعة 11 من صباح اليوم الإثنين.