عملية “فجر ليبيا” تدعو إلى وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الخلاف

دعا المكتب الإعلامي لعملية “فجر ليبيا” إلى وحدة الصف وجمع الكلمة ونبذ الخلاف والتراشق بالتهم والاتهامات بالتخوين.

كما دعا المكتب الإعلامي في بيان له على موقعه الرسمي اليوم الاثنين، الجميع للحذر الشديد لما يبث الآن بصفحات التواصل من إشاعات لا أساس لها من الصحة لغرض التفريق بين الثوار والقيادات وبين المدن والجهات، حسب البيان.

وتابع البيان قائلاً “إنه منذ انبلاج “فجر ليبيا” أكدنا مرارا و تكرارا أنها عملية تصحيحية شارك فيها كل ثوار ليبيا الشرفاء من كل المدن والمناطق عربا وأمازيغا، فليست منسوبة لمدينة ولا لقبيلة ولا لجهة وليس لها ارتباط أبداً بأي حزب ولا تنظيم ولا غيره”.

وأضاف البيان “أن عملية فجر ليبيا نقية صافية تعمل ظاهرة للعيان ليست خفية ولا شيء تحت الطاولة عندنا أبداً وطيلة الأربعة أشهر الماضية ونحن نتواصل معكم عبر هذه الصفحة ونضع بين أيديكم كل الحقائق ولم نخف شيئا عن شرفاء الوطن.. ونعتبر هذا هو سر النجاح عندنا الذي بنى جسر تواصل حقيقي بين قلوب شرفاء الوطن أساسه الصدق وإحقاق الحق وإقامة العدل”.

ونوه البيان بأن المعارك العسكرية لها قادتها ولهم فنون المعارك وخوضها، ولا يعني خسران منطقة أو تمركز معين أنها هزيمة.

يذكر أن عملية فجر ليبيا قد أعلنت أمس أن الجيش الليبي “ثوار الزنتان وما يعرف بقوات جيش القبائل” سيطروا على بلدة ككلا بالجبل الغربي (80 كم جنوب طرابلس) بعد معارك عنيفة.