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بالصور .. شكري يستقبل المبعوث الشخصي لرئيس الكونغو الديمقراطية

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بالصور .. شكري يستقبل المبعوث الشخصي لرئيس الكونغو الديمقراطية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية مساء أمس المبعوث الرئاسي الخاص لرئيس الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا والوفد المرافق له، حيث تناول معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المسئول الكونغولي نقل للسيد الوزير رسالة شفهية من الرئيس كابيلا للسيد الرئيس عبد الفتاح تتضمن نقل تحياته للسيد الرئيس والإعراب عن التقدير الكامل لدور في إرساء الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والرغبة في مزيد من تطوير العلاقات الثنائية.

أضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء اهتمام مصر البالغ بالعمل علي مزيد من تطوير العلاقات مع دولة الكونغو الديمقراطية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم مصر للكونغو ومرشحيها في المحافل الإقليمية والدولية، معرباً عن تقديرنا لمواقف الكونغو الديمقراطية الداعمة لإرادة الشعب المصري وللمصالح المصرية في إطار دول حوض النيل. كما نقل الوزير شكري خلال اللقاء دعوة رسمية من الرئيس السيسي للرئيس كابيلا لزيارة مصر في موعد يتم الاتفاق عليه.

بالصور .. شكري يستقبل المبعوث الشخصي لرئيس الكونغو الديمقراطية 1

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