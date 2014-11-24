السجن ل71 تكفيرياً بين 10 أشهر و20 عاماً

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 71 متهماً (70 سعودياً، ومتهم يمني)، والحكم عليهم بالسجن بين 10 أشهر و20 عاماً، ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم، وإبعاد المدان اليمني عن البلاد بعد انقضاء محكوميته.

وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم منها: الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفرهم إلى مواطن الصراعات للمشاركة بالقتال الدائر هناك، واعتناقهم المنهج التكفيري وخلعهم للبيعة التي في أعناقهم ومبايعتهم لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن، وتهريب بعض المطلوبين أمنياً، وتمويلهم للإرهاب، وتسترهم واجتماعهم في المملكة مع مطلوبين أمنيين، وتأثرهم بأفكار منحرفة وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص وإطلاق أحدهم النار على رجال الأمن ومقاومته لهم وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازتهم لملفات حاسوبية مناوئة تحرض على القتال، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.