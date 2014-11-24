مقتل 17 وإصابة 200 شخص في فيضانات عارمة بالمغرب

أفادت حصيلة جديدة لوزارة الداخلية بأن 17 شخصًا لقوا مصرعهم، من بينهم 13 شخصًا بإقليم كلميم، جرفتهم سيول الأودية جراء التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدتها بعض جهات المملكة.

وأوضح بيان للوزارة أن 18 شخصًا، من بينهم 15 شخصًا بكلميم، اعتبروا في عداد المفقودين ولازال البحث جاريا عنهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التدخل الجوية وعلى الأرض، التي باشرتها فرق الإنقاذ في الوقت المناسب، مكنت من إغاثة 200 شخص في حالة خطر، 40 منهم تم إنقاذهم بواسطة مروحيات تابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي.

وفي اتصالات للعربية نت مع شهود عيان، أكدوا أن مدينة ورزازات، كبرى مدن الجنوب الشرقي المغربي، مقطوعة عن العالم الخارجي، بعد توقف حركة المرور على كل الطرق، بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة.

وقبل ذلك، أفادت مواقع إخبارية مغربية على الإنترنت، بأن أكثر من 20 مواطنا مغربيا، لقوا مصرعهم في فيضانات في مدن الجنوب الشرقي المغربي.

ولقي هؤلاء المواطنون المغاربة، مصرعهم غرقا، بعد ارتفاع قياسي لمستوى المياه في الأودية، عقب أمطار غزيرة سجلتها مدن الجنوب الشرقي المغربي يومي السبت والأحد.