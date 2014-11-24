أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل 17 وإصابة 200 شخص في فيضانات عارمة بالمغرب

Google+ Print
مقتل 17 وإصابة 200 شخص في فيضانات عارمة بالمغرب مقتل 17 وإصابة 200 شخص في فيضانات عارمة بالمغرب

أفادت حصيلة جديدة لوزارة الداخلية بأن 17 شخصًا لقوا مصرعهم، من بينهم 13 شخصًا بإقليم كلميم، جرفتهم سيول الأودية جراء التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدتها بعض جهات المملكة.

وأوضح بيان للوزارة أن 18 شخصًا، من بينهم 15 شخصًا بكلميم، اعتبروا في عداد المفقودين ولازال البحث جاريا عنهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن عمليات التدخل الجوية وعلى الأرض، التي باشرتها فرق الإنقاذ في الوقت المناسب، مكنت من إغاثة 200 شخص في حالة خطر، 40 منهم تم إنقاذهم بواسطة مروحيات تابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي.

وفي اتصالات للعربية نت مع شهود عيان، أكدوا أن مدينة ورزازات، كبرى مدن الجنوب الشرقي المغربي، مقطوعة عن العالم الخارجي، بعد توقف حركة المرور على كل الطرق، بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة.

وقبل ذلك، أفادت مواقع إخبارية مغربية على الإنترنت، بأن أكثر من 20 مواطنا مغربيا، لقوا مصرعهم في فيضانات في مدن الجنوب الشرقي المغربي.

ولقي هؤلاء المواطنون المغاربة، مصرعهم غرقا، بعد ارتفاع قياسي لمستوى المياه في الأودية، عقب أمطار غزيرة سجلتها مدن الجنوب الشرقي المغربي يومي السبت والأحد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا