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المكسيك تستدعي سفير أوروجواي بسبب تصريحات لرئيسها وصفها بالدولة الفاشلة

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المكسيك تستدعي سفير أوروجواي بسبب تصريحات لرئيسها وصفها بالدولة الفاشلة المكسيك تستدعي سفير أوروجواي بسبب تصريحات لرئيسها وصفها بالدولة الفاشلة

قالت المكسيك أمس الأحد إنها استدعت سفير أوروجواي بعد أن قال رئيس أوروجواي خوسيه موخيكا إن اختفاء 43 طالبًا في جنوب غرب المكسيك يشير إلى أن هذا البلد دولة فاشلة.

وخطف رجال شرطة فاسدون لهم صلات بعصابات مخدرات هؤلاء الطلاب مما أثار احتجاجات في شتى أنحاء المكسيك وخلق أزمة سياسية للرئيس المكسيكي انريكي بينا نييتو.

وقال موخيكا في مقابلة نشرت يوم الجمعة”إنه يعطي الإنسان شعورًا بأن هذا شكل من أشكال الدولة الفاشلة الذي تفقد فيه السلطات العامة السيطرة بشكل كامل.”.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إنها”دهشت وترفض بشكل قاطع بعض التعليقات التي وردت في المقابلة.”.

وامتنعت وزارة الخارجية في أوروجواي عن التعليق.

رويترز

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