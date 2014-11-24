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بالفيديو.. ” تقصي الحقائق” : تواصلنا مع قيادات الإخوان المسجونين.. وتقريرنا يبرز معلومات جديدة

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بالفيديو.. ” تقصي الحقائق” : تواصلنا مع قيادات الإخوان المسجونين.. وتقريرنا يبرز معلومات جديدة بالفيديو.. ” تقصي الحقائق” : تواصلنا مع قيادات الإخوان المسجونين.. وتقريرنا يبرز معلومات جديدة

فض اعتصام رابعة

قال المستشار عمر مروان أمين عام لجنة تقصي الحقائق في ثورة 30 يونيو وما بعدها :ط  إنه سلم اليوم الرئيس عبد الفتاح تقرير اللجنة بشأن الأحداث وأسبابها، والنتائج التي ترتبت عليها، مؤكدًا على توصله لنتائج جديدة فيما يخص ثورة 30 يونيو وأحداث فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»، وتفجير خط الغاز بالعريش،

وأضاف «مروان» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «سي بي سي» أمس الأحد :” أن اللجنة تواصلت مع جميع الأطراف للوصول إلى حقيقة أحداث 30 يونيو وما بعدها، لافتًا إلى لقائه مع قيادات الجماعة المسجونين أيضًا ” .

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