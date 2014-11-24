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بالفيديو.. محمود بدر: البرادعي ” منفصل عن الواقع المصري.. ولا نحتاجه الآن “

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بالفيديو.. محمود بدر: البرادعي ” منفصل عن الواقع المصري.. ولا نحتاجه الآن “ بالفيديو.. محمود بدر: البرادعي ” منفصل عن الواقع المصري.. ولا نحتاجه الآن “

محمود بدر مؤسس حركة تمرد

تعقيبا على تصريحات الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، بشأن الديمقراطية في ،

قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، إن حديث «البرادعي» يدل على انفصاله عن الواقع المصري، حسب تعبيره.

وأضاف بدر خلال لقاء على فضائية ” الحياه ” امس الأحد، أن حديث البرادعي عن عنف الدولة يولد العنف في الشارع ويخدم دعاوى التظاهر يوم 28 نوفمبر .

وتابع: ” هناك فجوة كبيرة الآن بين شخص الدكتور البرادعي والشعب المصري.. لا نحتاج البرادعي في ظل هذا الواقع المعقد ولكن نحتاجه بعد تكوين الدولة الأفلاطونية” .

يشار إلى أن الدكتور محمد البرادعى، قد ألقى محاضرة الخميس الماضي، بأمريكا، قال خلالها: «لا أستطيع أن أقول إن مصر أصبحت دولة ديمقراطية بمعنى الكلمة، لأن الديمقراطية ليست كالسعال تأتى فى لحظة أو كالقهوة سريعة التحضير».

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