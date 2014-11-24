بالفيديو.. محمود بدر: البرادعي ” منفصل عن الواقع المصري.. ولا نحتاجه الآن “

تعقيبا على تصريحات الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، بشأن الديمقراطية في مصر،

قال محمود بدر، مؤسس حركة تمرد، إن حديث «البرادعي» يدل على انفصاله عن الواقع المصري، حسب تعبيره.

وأضاف بدر خلال لقاء على فضائية ” الحياه ” امس الأحد، أن حديث البرادعي عن عنف الدولة يولد العنف في الشارع ويخدم دعاوى التظاهر يوم 28 نوفمبر .

وتابع: ” هناك فجوة كبيرة الآن بين شخص الدكتور البرادعي والشعب المصري.. لا نحتاج البرادعي في ظل هذا الواقع المعقد ولكن نحتاجه بعد تكوين الدولة الأفلاطونية” .

يشار إلى أن الدكتور محمد البرادعى، قد ألقى محاضرة الخميس الماضي، بأمريكا، قال خلالها: «لا أستطيع أن أقول إن مصر أصبحت دولة ديمقراطية بمعنى الكلمة، لأن الديمقراطية ليست كالسعال تأتى فى لحظة أو كالقهوة سريعة التحضير».

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