انطلاق مركبة فضاء روسية لنقل 3 رواد إلى المحطة الدولية

انطلقت مركبة الفضاء الروسية سويوز من قاعدة بايكونور في قازاخستان، مساء أمس الأحد، لنقل ثلاثة رواد فضاء جدد لمحطة الفضاء الدولية بينهم أول رائدة فضاء إيطالية.

وانطلق سويوز في تمام الساعة 2101 بتوقيت جرينتش وعلى متنه تيري فيرتس القائد الجديد للمحطة وهو من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وانطون شاكابليروف من وكالة الفضاء الروسية ورائدة الفضاء الايطالية سامانتا كريستوفوريتي (37 عاما)التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

ويحتاج الرواد الثلاثة إلى أقل من ست ساعات للوصول إلى المحطة الدولية التي تبعد نحو 418 كيلومترا عن الأرض.

وقال فيرتس “اعتقد أنه بعد 100 عام أو 500 عام من الآن سينظر الناس إلى هذا الذي سيكون من الماضي ويعتبرون ما حققناه في النظام الشمسي وكأنه بمثابة خطى طفل رضيع تمامًا كما ننظر نحن الآن إلى كولومبس وغيره من المستكشفين قبل 500 عام. هكذا سينظر الناس في ذلك الوقت من التاريخ.”.

وتعمل المحطة التي تملكها وتشغلها 15 دولة في إطار شراكة كمختبر فضائي لابحاث علوم الحياة وابحاث المواد والتطور التكنولوجي وغيره من التجارب التي تستفيد من البيئة الفريدة التي تقل بها الجاذبية وموقعها في الفضاء.

رويترز