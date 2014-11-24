كمال الهلباوي: الإخوان يحاولون جر مصر لمصير سوريا والعراق

قال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان، إن أنصار الجماعة أصبحوا يائسين ومحبطين ويريدون تدمير كل شيء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم” أمس الأحد تعقيبًا على بيان جماعة الإخوان المسلمين والذي دعمت خلاله تظاهرات 28 نوفمبر الجاري،

:” أن كل من يدعم العنف أصبح داعشيًا ” ، متابعا: ” الإخوان منذ أن جاءوا للسلطة وهم يتخبطون.. أخشى أن يلقي هؤلاء المجانين المصاحف على الأرض ويتهمون الداخلية بها” .

واستطرد: «الإخوان يسيرون الآن في اتجاه العنف، ويحاولون جر مصر إلى نفس مصير سوريا والعراق».

يشار إلى أن جماعة الإخوان قدأعلنت في بيان منسوب لها اليوم تأييدها للتظاهرات التي دعت لها ما تسمى بـ«الجبهة السلفية» خلال يوم 28 نوفمبر المقبل، في إطار ما أسمته بـ«الثورة الإسلامية».