باسم ياخور ينفق 35 ألف دولار على أسنانه

خضع النجم باسم ياخور إلى عملية جراحية في فكه، لتجميل أسنانه وعمل لوك جديد.

وقد أجرى باسم العملية عملاً بنصحية أحد الأصدقاء اللبنانيين، الذي نصحه بضرورة تغيير شكل فكه، حيث كلّفت هذه العملية ياخور 35 ألف دولار.

أما فنياً، فيقوم باسم بتصوير مسلسل "علاقات خاصة" مع الممثل ماجد المصري، في لبنان في منطقة الحدود مع سوريا، وينوي ياخور الحضور إلى القاهرة الثلاثاء المقبل ليتمّ تكريمه في "مهرجان الإعلام العربي"، واستعداداً لتصوير مسلسل رمضاني جديد للعام 2015 .

يذكر أن آخر أعمال باسم كان مسلسل "المرافعة"، الذي عرض في رمضان الفائت، بمشاركة كل من: فاروق الفيشاوي، وشيرين رضا، ودوللي شاهين.