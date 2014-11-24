أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: اللي يقولك أنه كان متوقع بفوز "أحمد أحمد" بانتخابات الاتحاد الإفريقي كاذب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

باسم ياخور ينفق 35 ألف دولار على أسنانه

Google+ Print
باسم ياخور ينفق 35 ألف دولار على أسنانه باسم ياخور ينفق 35 ألف دولار على أسنانه

الإثنين 24-11-2014 01:32

خضع النجم باسم ياخور إلى عملية جراحية في فكه، لتجميل أسنانه وعمل لوك جديد.

وقد أجرى باسم العملية عملاً بنصحية أحد الأصدقاء اللبنانيين، الذي نصحه بضرورة تغيير شكل فكه، حيث كلّفت هذه العملية ياخور 35 ألف دولار.

أما فنياً، فيقوم باسم بتصوير مسلسل "علاقات خاصة" مع الممثل ماجد المصري، في لبنان في منطقة الحدود مع سوريا، وينوي ياخور الحضور إلى القاهرة الثلاثاء المقبل ليتمّ تكريمه في "مهرجان الإعلام العربي"، واستعداداً لتصوير مسلسل رمضاني جديد للعام 2015 .

يذكر أن آخر أعمال باسم كان مسلسل "المرافعة"، الذي عرض في رمضان الفائت، بمشاركة كل من: فاروق الفيشاوي، وشيرين رضا، ودوللي شاهين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي