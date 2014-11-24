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تقلا شمعون تنضمّ إلى مسلسل "24 قيراط"

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تقلا شمعون تنضمّ إلى مسلسل "24 قيراط" تقلا شمعون تنضمّ إلى مسلسل "24 قيراط"

الإثنين 24-11-2014 02:12

بعد كارمن لبس، انضمّت الممثلة اللبنانية القديرة تقلا شمعون إلى أسرة مسلسل "٢٤ قيراط"، لتتشارك البطولة مع كل من النجوم عابد فهد، وسيرين عبدالنور وماغي بو غصن.

العمل هو من إنتاج شركة Eagle Films لصاحبها جمال سنان، وإخراج سعيد الماروق،.وكتابة ريم حنّا، ومن امنتظر أن يُبصر النور خلال شهر رمضان الـ2015.

وقد وقّع جمال سنّان العقد مع النجمة تقلا شمعون قبل أيام في مكاتب الشركة، بعد أن قرأت النصّ وأحبت دورها كثيراً، خصوصاً وأنّه جديد عليها وسيكون إضافة للأدوار المهمّة التي لعبتها محلياً وعربياً.

وعلّقت تقلا: انطلقتُ من النص الذي أعجبني، وأحببت دوري لأنّه مكتوب بشكل رائع، وطبعاً ساهم في موافقتي على المشاركة في العمل، بالإضافة إلى النجوم الذين يشاركونني فيه وكل فريق العمل". وتابعت تقلا: "إنّه أول تعاون لي مع Eagle Films وأنا سعيدة بهذا اللقاء وأتمنى أن نُقدّم عملاً مميزاً سيحمل بصمة سعيد الماروق المختلفة".

يذكر أنّ الـCasting ما يزال جارياً للاتفاق مع النجوم المناسبين للأدوار المتاحة، ويتم التفاوض حالياً مع نجم مصريّ، سيتم الإعلان عن اسمه قريباً.

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سيدتي