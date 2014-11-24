باسم ياخور يهزم درة في اللحظات الاخيرة

ثلاث ساعات من المنافسات الشرسة بين باسم ياخور ودرة في برنامج "back to school اوكانت سيدتي حاضرة للحلقة التي تم تصويرها في بيروت باستديوهات سن الفيل

ونكشف التفاصيل بالصور بداية المنافسة بدات في الساعة الرابعة عندما تجمع فريق درة في مواجهة فريق باسم الذي نزل باسم خصيصا بشراء" تي شيرتات من احدي توكيلات بيروت وطبع عليها بالانجليزية "tiger team فريق النمر وبدأت مراحل الأسئلة يقودها الفنان عمرو يوسف مقدم البرنامج والمثير ان الفريقين استمرا في التعادل حتي في فقرة القفز تساوي في كل شيء ورغم ان الجمهور كان يميل الي درة الا ان باسم استطاع في النهاية ان يفوز وعندما فاز في نهاية الحلقة كانت المفاجاة انه ظل يجري وفريقه حمله علي الاعناق مثل مباريات كرة القدم وخرجت درة وهي مبتسمة وهنات باسم

كان ضروريا ان نلتقي الثنائي وكانت البداية مع درة وقلت لها ماسبب حضورك الي بيروت لتصوير هذا البرنامج والحماس له ؟

اجابت بصراحة فكرته جديدة جدا وتجعلني اتذكر ايام الطفولىة كما ان البرنامج احضر صديقة لي تعيش في فرنسا لكي تشارك في فريقي ورغم طول التصوير الا انني استمتعت كثيرا بالتصوير وكان نفسي اكسب خاصة ان المنافسة كانت قوية

اما باسم ياخور اشار الي انني فؤجئت بجمال التصوير وروعة التنفيذ واخرجتني من معاناة التصوير اليومي حيث تقابلت مع أصدقائي وزملائي وأتمنى أن تتنتج برامج بها هذه الافكار وتكلفتها محترمة

واضاف باسم حرصت علي ان استعين بفريق النمر وجهزنا التي شيرتات حتي نظهر بالشكل الذي يليق بنا ودرةكانت ممتعة في الحلقة واعتقد ان جمهوري سوف يشعر بالسعادة لمشاهدتي

اما عمرو يوسف يؤكد البرنامج نقلة في حياتي وذلك لان المنافسة فيه ذات طابع خاص والانتاج لم يتاخر علي الاطلاق في دعمه بشكل محترم وهذا سبب تحمسي

يذكر ان البرنامج انتاج قناة الحياة المصرية ويضم الموسم الاول منه 13 حلقة