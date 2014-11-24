بوتين قد يترشح لولاية رابعة في 2018

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نشرت اليوم الأحد أنه قد يترشح لولاية رئاسية رابعة في 2018، ما سيبقيه في الحكم حتى 2024.

وفي حديث لوكالة تاس قال بوتين “نعم، من الممكن أن أترشح، لست ادري في الوقت الراهن إذا كان ذلك سيتم أم لا”.

وقال إنه على الرغم من أن الدستور يسمح له أن يترشح لولاية جديدة “هذا لا يعني قطعاً أنني سأتخذ قراراً كهذا، سآخذ في الاعتبار الظروف العامة وأعماق مشاعري ومزاجي”.

وقال بوتين “هل من الضروري التفكير في ذلك الآن؟ إن سنة 2014 لم تنته بعد وتتكلمون من الآن عن 2018″.

غير أنه استبعد البقاء رئيساً مدى الحياة موضحاً “لا، هذا لا يصلح للبلاد انه أمر مضر، ولست في حاجة إليه، الدستور يحدد عدد الولايات”.